СЕГОДНЯ 09:06 2019-12-18T09:20:01+03:00

Кузбассовец уехал на заработки в Якутию и пропал. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Есть подозрения, что он находится в соседнем регионе

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Родные и близкие, сотрудники полиции разыскивают 23-летнего Артема Клюева. Мужчина уехал на заработки в Якутию еще в 2017 году и после этого пропал.

Житель города Белово Артем Клюев отправился в 2017 году на заработки в Якутию. В обозначенные сроки он домой не вернулся, а потом перестал поддерживать связь с родными и близкими.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, имеется информация, что Артем Клюев может находиться в Новосибирске. Если вам известно его точное местонахождение или вы знаете, как связаться с мужчиной, сообщите об этом в полицию.

Сделать это можно по телефонам в Белове: 8 (384-5) 22-34-41, 8 (384-5) 22-83-67 либо 02 (102 - с мобильного).

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ИСТОЧНИК KP.RU