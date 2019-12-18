СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-18T11:18:13+03:00

Фильм про новокузнецкий театр победил на фестивале в Великобритании. ФОТО: кадр из фильма "Буратино"

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Лучшим документальным фильмом на Неделе российского кино в Великобритании стал фильм про Новокузнецк. Точнее - про то, как в театре кукол ставят спектакль «Золотой ключик» с детьми с ограниченными возможностями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/750317" frameborder="0"></iframe> Фильм про Новокузнецк получил «Золотого Единорога» на фестивале в Великобритании.Видео: YouTube

Неделя российского кино - одно из самых крупных мероприятий за пределами страны, посвященных именно российскому кинематографу. В номинации «Документальное кино» лучшим был признан фильм «Буратино» Александра Слободяника, супруга Марии Машковой, которая продюсировала фильм.

По сюжету дочь Владимира Машкова, Мария, приезжает в Новокузнецк, чтобы поставить с детьми с ограниченными возможностями спектакль «Золотой ключик». Съемки фильма проходили в театре кукол «Сказ», интернатах, детских домах города. Несмотря на сложности, за девять репетиций спектакль, где главные артисты - особые дети - слабослышащие, имеющие диагноз ДЦП, поставлен.

Напомним, Владимир Машков вырос в Новокузнецке, а его родители работали в театре кукол. Актер до сих пор поддерживает тесную связь с театром и организовал здесь проект «Кукла лечит» для детей с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU