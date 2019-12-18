2019-12-18T11:18:13+03:00
Общество

Фильм про новокузнецкий театр победил на фестивале в Великобритании

Продюсером фильма стала дочь Владимира Машкова
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фильм про новокузнецкий театр победил на фестивале в Великобритании. ФОТО: кадр из фильма "Буратино"Фильм про новокузнецкий театр победил на фестивале в Великобритании. ФОТО: кадр из фильма "Буратино"
Изменить размер текста:

Лучшим документальным фильмом на Неделе российского кино в Великобритании стал фильм про Новокузнецк. Точнее - про то, как в театре кукол ставят спектакль «Золотой ключик» с детьми с ограниченными возможностями.

Фильм про Новокузнецк получил «Золотого Единорога» на фестивале в Великобритании.Видео: YouTube

Неделя российского кино - одно из самых крупных мероприятий за пределами страны, посвященных именно российскому кинематографу. В номинации «Документальное кино» лучшим был признан фильм «Буратино» Александра Слободяника, супруга Марии Машковой, которая продюсировала фильм.

По сюжету дочь Владимира Машкова, Мария, приезжает в Новокузнецк, чтобы поставить с детьми с ограниченными возможностями спектакль «Золотой ключик». Съемки фильма проходили в театре кукол «Сказ», интернатах, детских домах города. Несмотря на сложности, за девять репетиций спектакль, где главные артисты - особые дети - слабослышащие, имеющие диагноз ДЦП, поставлен.

Напомним, Владимир Машков вырос в Новокузнецке, а его родители работали в театре кукол. Актер до сих пор поддерживает тесную связь с театром и организовал здесь проект «Кукла лечит» для детей с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сметана с палочкой: предприниматель из Кузбасса продавал землякам опасные продукты
Фильм про новокузнецкий театр победил на фестивале в Великобритании
Кузбассовец уехал на заработки в Якутию и пропал
Россельхозбанк повысил удобство обслуживания предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность
Новогодный хоровод пусть нам счастье принесет: Дед Мороз созывает гостей в Томскую писаницу
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по автокредитам до 9,9 процента годовых
За 15 срубленных пихт кузбассовцы могут лишиться свободы и миллионов
Кемеровская елка за 18 миллионов стала одной из самых высоких в России
Два подростка ушли из школы в Кемерове и пропали
В Кузбассе пенсионер убил соседа кирпичом и закопал под чурками
Кемеровский машзавод задолжал сотрудникам более полмиллиона рублей зарплаты
В Кузбассе изъяли фейерверки первого класса опасности
Деньги или сертификаты? Замгубернатора Андрей Панов рассказал о ситуации на «Заречной»
Новокузнечанам могут запретить украшать дворы отходами
В Кузбасс пришел грипп
Погорел на фейерверках: кемеровский предприниматель попался на взятках
В Новокузнецке отремонтируют южный въезд
В трех кузбасских больницах появятся вертолетные площадки для спасения больных
Как при боевых действиях: прокурор рассказал о смертельных авариях в Кузбассе
Бывший замгубернатора Кузбасса дисквалифицирован на год за долги по зарплате
Три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки на кузбасской трассе