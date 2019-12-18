2019-12-18T10:38:21+03:00
Общество

Сметана с палочкой: предприниматель из Кузбасса продавал землякам опасные продукты

За это он заплатит штраф в 30 тысяч рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Сметана с палочкой: предприниматель из Кузбасса продавал землякам опасные продуктыСметана с палочкой: предприниматель из Кузбасса продавал землякам опасные продуктыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Не всякое молоко и сметана могут быть полезными для кузбассовцев. Например, индивидуальный предприниматель из Киселевска продавал молоко с неправильными показателями и сметану с кишечной палочкой.

Специалисты Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области во время одной из проверок взяли пробы сметаны и молока в одном из крестьянских фермерских хозяйств. И оказалось, что молоко не соответствует по показателям массовой доли жира и белка, а сметана и вовсе может быть опасна для здоровья.

- В сметане с массовой долей жира 20 процентов были обнаружены превышения значения показателя бактерий группы «кишечная палочка», - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Продукцию хозяйства признали некачественной и опасной. Предпринимателя суд привлек к административной ответственности. Ему назначен штраф: 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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