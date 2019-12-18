2019-12-18T12:59:58+03:00
Общество

Не удалила данные: жительница Кузбасса лишилась денег из-за невнимательности

Подростки украли с ее счета 2,5 тысячи рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Не удалила данные: жительница Кузбасса лишилась денег из-за невнимательностиНе удалила данные: жительница Кузбасса лишилась денег из-за невнимательностиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жительница одного из кузбасских городов продала свой старый сотовый телефон. При этом личные данные оттуда забыла удалить и лишилась из-за этого денег.

В июне нынешнего года в Новокузнецке собралась компания подростков. Ребята общались, и в какой-то момент двое 17-летних парней попросили у знакомой сотовый телефон, который та некоторое время назад приобрела. Оказалось, что предыдущая хозяйка телефона не удалила из него личные данные - в том числе и банковское онлайн-приложение. Подростки очень быстро подобрали пароль и перевели на свою карту 2,5 тысячи рублей.

Бывшая владелица телефона обнаружила, что с ее счета пропали деньги, и обратилась в полицию. Личности подростков вскоре установили, а их самих задержали. К тому времени все деньги они уже потратили. Оба 17-летних подростка признали свою вину, сотрудничали со следствием и вернули похищенные деньги. Тем не менее уголовное дело передано в суд.

- Хотелось бы напомнить жителям Кузбасса о том, что, прекращая пользоваться сим-картой, к которой привязан банковский счет, необходимо уведомить об этом банк. Также нужно удалять банковские приложения со смартфонов, которыми вы не планируете больше пользоваться, - отметила представитель пресс-службы следственного управления СК РФ по Кемеровской области Ирина Мазеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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