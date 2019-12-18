2019-12-18T13:02:11+03:00
Происшествия

Кузбассовец погиб во время уборки снега с крыши

Полученные при падении травмы оказались смертельными [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец погиб во время уборки снега с крыши. ФОТО: архив КП.Кузбассовец погиб во время уборки снега с крыши. ФОТО: архив КП.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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В Прокопьевске 17 декабря произошла трагедия. Работник управляющей компании сорвался с крыши во время уборки снега и погиб.

Кузбассовец погиб во время уборки снега с крыши.Видео: vk.com, "Прокопьевск.ру".

17 декабря в Прокопьевске произошла трагедия. Во время чистки снега с крыши пятиэтажки сорвался работник одной из управляющих компаний города. 36-летний мужчина получил травмы, от которых скончался на месте.

В следственном управлении СК РФ по Кемеровской области рассказали, что во время выполнения работ мужчина был пристегнут к ограждению страховочным поясом и все работы велись в соответствии с требованиями безопасности.

- Завершив работы, мужчина отстегнул пояс безопасности, поскользнулся и упал вниз. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, - отметила представитель пресс-службы ведомства Ирина Мазеева. - Назначена доследственная проверка, которая установит, проходил ли погибший инструктаж по технике безопасности и соблюдал ли правила.

По результатам этой проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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