Кузбассовец погиб во время уборки снега с крыши
В Прокопьевске 17 декабря произошла трагедия. Работник управляющей компании сорвался с крыши во время уборки снега и погиб.
Кузбассовец погиб во время уборки снега с крыши.Видео: vk.com, "Прокопьевск.ру".
17 декабря в Прокопьевске произошла трагедия. Во время чистки снега с крыши пятиэтажки сорвался работник одной из управляющих компаний города. 36-летний мужчина получил травмы, от которых скончался на месте.
В следственном управлении СК РФ по Кемеровской области рассказали, что во время выполнения работ мужчина был пристегнут к ограждению страховочным поясом и все работы велись в соответствии с требованиями безопасности.
- Завершив работы, мужчина отстегнул пояс безопасности, поскользнулся и упал вниз. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, - отметила представитель пресс-службы ведомства Ирина Мазеева. - Назначена доследственная проверка, которая установит, проходил ли погибший инструктаж по технике безопасности и соблюдал ли правила.
По результатам этой проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
ИСТОЧНИК KP.RU