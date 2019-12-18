2019-12-18T14:01:34+03:00
Общество

Соблюдайте тишину: в Кузбассе могут оштрафовать за шум в новогоднюю ночь

За соблюдением тишины будут следить сотрудники полиции
Яна ПОПОВА
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Соблюдайте тишину: в Кузбассе могут оштрафовать за шум в новогоднюю ночьСоблюдайте тишину: в Кузбассе могут оштрафовать за шум в новогоднюю ночьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кузбасские полицейские активно готовятся к самой напряженному дню - Новому году. И теперь работы стало больше: с этого года сотрудники ведомства будут следить за соблюдением режима тишины в праздничную ночь.

- В прошлом году поступали жалобы, однако у полиции не было полномочий, чтобы наказать нарушителей, поэтому сотрудники просто проводили с ними профилактические беседы, - рассказала заместитель начальника отдела организации применения административного законодательства ГУ МВД России по Кемеровской области Елена Довженко.

В этом году ГУ МВД России по Кемеровской области заключило соглашение с администрацией Кузбасса по передаче части полномочий полиции по вопросу соблюдения режима тишины в новогоднюю ночь.

Теперь слишком шумных весельчаков могут наказать рублем: если от жителей поступит жалоба, нарушителю порядка могут выписать штраф в размере от пятисот до полутора тысяч рублей.

Отметим, также полицейские будут следить за порядком и на улицах в новогоднюю ночь. Для охраны привлекут более тысячи сотрудников ведомства. Вмести с ними будут работать специалисты ОМОН, бойцы Росгвардии, казаки и дружины добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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