К кузбасским новогодним елям приставят охрану
В новогодние праздники в Кузбассе полицейские и сотрудники частных охранных предприятий будут охранять новогодние ели и снежные городки.
Так, за ледяными городками городов и районов будут следить добровольные дружины и представители частных охранных предприятий, а на центральных новогодних снежных городках и главных елках будут круглосуточно дежурить наряды полиции.
– Маршруты патрулирования будут выбраны с учетом проведения праздничных массовых гуляний и мест наибольшего скопления людей, – рассказал временно исполняющий обязанности начальника управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Кемеровской области Александр Голозубов.
Отметим, всего в новогодние праздники за порядком будут следить более тысячи полицейских, а также сотрудники ОМОН, бойцы Росгвардии, казаки и дружины добровольцев.
ИСТОЧНИК KP.RU