2019-12-18T14:20:25+03:00
Общество

К кузбасским новогодним елям приставят охрану

Защищать праздничных красавиц будут сотрудники полиции
Яна ПОПОВА
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К кузбасским новогодним елям приставят охрану. ФОТО: Константин ИвачевК кузбасским новогодним елям приставят охрану. ФОТО: Константин Ивачев
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В новогодние праздники в Кузбассе полицейские и сотрудники частных охранных предприятий будут охранять новогодние ели и снежные городки.

Так, за ледяными городками городов и районов будут следить добровольные дружины и представители частных охранных предприятий, а на центральных новогодних снежных городках и главных елках будут круглосуточно дежурить наряды полиции.

– Маршруты патрулирования будут выбраны с учетом проведения праздничных массовых гуляний и мест наибольшего скопления людей, – рассказал временно исполняющий обязанности начальника управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Кемеровской области Александр Голозубов.

Отметим, всего в новогодние праздники за порядком будут следить более тысячи полицейских, а также сотрудники ОМОН, бойцы Росгвардии, казаки и дружины добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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