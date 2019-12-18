СЕГОДНЯ 16:36 2019-12-18T16:36:10+03:00

В Кузбассе за порядком в новогоднюю ночь проследят более 1000 полицейских Фото: Кирилл ЧАЩИН

С ними на улицы выйдут сотрудники ОМОН, бойцы Росгвардии, казаки и дружины добровольцев

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Новый год — радостный праздник, однако и в этом день жителей Кузбасса может подстерегать опасность. Поэтому с 31 декабря на 1 января за порядком на улицах будут следить более 1000 полицейских, а также сотрудники ОМОН, бойцы Росгвардии, казаки и дружины добровольцев.

В местах массового скопления людей будут находиться и сотрудники полиции с собаками, которые помогут не допустить террористические акты.

А в Рождество в 109 церквях Кемеровской области будут находиться более 700 сотрудников полиции. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Кемеровской области Александр Голозубов.

Также он добавил, что на случай экстренной ситуации будет создан резерв из сотрудников ведомства, которые при необходимости придут на помощь основному составу.

ИСТОЧНИК KP.RU