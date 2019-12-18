2019-12-18T17:16:14+03:00
Общество

Медиахолдинг «Кузбасс» стал участником общероссийской акции «Дарите книги с любовью»

Чебулинская библиотека получит в подарок книги из коллекций «Комсомольской правды»
Екатерина РОМАНОВА
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Медиахолдинг «Кузбасс» стал участником общероссийской акции «Дарите книги с любовью»Медиахолдинг «Кузбасс» стал участником общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
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В библиотеку Чебулинского района в скором времени привезут новые книги. Их для юных читателей уже начали собирать в рамках общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Сделал свой вклад в обновление фонда и медиахолдинг «Кузбасс».

В 2019 году Кемеровская областная библиотека для детей и юношества объявила сбор новых детских книг для юных читателей Чебулинского района. С середины декабря дл 14 февраля, Международного дня книгодарения, все желающие могут присоединиться к этой акции. Так, акцию поддержала Анна Цивилева, председатель Совета по вопросам попечительства, Союз женщин Кузбасса, Заксобрание, департамент культуры, компании и предприятий Кузбасса.

Книги из коллекций "Комсомольской правды - в подарок библиотеке.

Книги из коллекций "Комсомольской правды - в подарок библиотеке.

Не остался в стороне и медиахолдинг «Кузбасс». Его представители передали библиотеке книги из коллекции «Комсомольской правды» - знаменитые «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта, «Остров сокровищ» Стивенсона, «Белый клык» Джека Лондона, а также сказки народов мира, про Лунтика и Фиксиков, трех богатырей и Тика и Лео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Медиахолдинг «Кузбасс» стал участником общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
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