500 килограмм кормов собрали новокузнечане для бездомных животных

СЕГОДНЯ 04:12 2019-12-19T04:12:49+03:00

Дети и взрослые решили поддержать волонтеров и их подопечных

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Благотворительный марафон «Доброполис» объединил неравнодушных детей и взрослых из Новокузнецка. Все вместе они собрали более полутоны кормов для бездомных животных.

К марафону, который проходил в течение месяца в Новокузнецке, присоединились детские сады №256, 101, 75, 91, 162, 41, 65, школы и лицеи №52, 76, 78, 48), Дом детского творчества №5, коммерческие и общественные организации, энергетики новокузнецких предприятий Сибирской генерирующей компании, специалисты Регионального экологического центра, а также многие неравнодушные жители города.

Благодаря марафону удалось собрать более 500 килограмм кормов для подопечных общества защитных животных «Кот и пес». К слову, волонтеры общества опекают более тысячи собак и кошек. Марафон завершился, однако добрые дела продолжаются, ведь их подопечных нужно кормить каждый день... Оказать посильную помощь новокузнецким волонтерам-зоозащитникам можно, обратившись через официальную страницу общества во «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU