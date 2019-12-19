Дальнобойщика из Кузбасса нашли закопанным в сугробе под Новосибирском

СЕГОДНЯ 05:17 2019-12-19T05:17:17+03:00

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Житель города Полысаево работал дальнобойщиком. В декабре он отправился в рейс в соседний регион и не вернулся обратно. Нашли 55-летнего мужчину убитым – в сугробе.

Дальнобойщик уехал из Кузбасса в Новосибирск 10 декабря, а 11 числа перестал выходить на связь. Родственники мужчины забили тревогу, и полиция, после их обращения, объявила кузбассовца в розыск. Постепенно стала вырисовываться картина событий.

Как оказалось, 10 декабря водитель добрался до Новосибирска и решил навестить приятеля. Встречу мужчины решили отметить алкоголем. В какой-то момент у приятелей возникли разногласия, решить которые мирным путем не удалось. Тогда новосибирец взял в руки нож и несколько раз ударил им гостя в грудь. После этого хозяин решил скрыть следы преступления. Он вывез тело кузбассовца в лес и там закопал в снегу.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области, 54-летний житель Новосибирска сначала отрицал причастность к преступлению, уверяя, что после встречи его приятель поехал дальше, однако собранные доказательства помогли опровергнуть эту версию. В рамках расследования уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU