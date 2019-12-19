Новокузнечанин с ножом в руках пытался ускорить очередь к кассе

СЕГОДНЯ 05:51 2019-12-19T05:51:47+03:00

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Очередь в кассу так не понравилась жителю Новокузнецка, что он решил поторопить покупателей и продавца при помощи ножа. Очередь быстрее двигаться не стала, а вот дебоширу придется отвечать перед законом.

32-летний новокузнечанин пришел в один из сетевых магазинов на улице Белана. Мужчина был нетрезвым, поэтому, когда увидел очередь на кассе, не стал стесняться в выражениях и разразился нецензурной бранью. Продавец попросил покупателя прекратить ругать или покинуть торговый зал, на что тот отреагировал неадекватно: достал нож и стал угрожать.

Работник магазина нажал тревожную кнопку, и агрессивный покупатель поспешил скрыться. Однако далеко ему уйти не удалось. Бойцы Росгвардии в скором времени обнаружили горожанина с кухонным ножам на улице Павловского. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU