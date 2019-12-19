Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев потребовал за три дня очистить дороги от снега

СЕГОДНЯ 06:50 2019-12-19T06:50:21+03:00

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Сергей Цивилев сообщил, что через соцсети к нему поступает много обращений жителей, связанных с плохой уборкой снега на дорогах. В связи с этим глава региона призвал навести порядок в городах и районах.

-Так, например, жители территорий обеспокоены и возмущены: в Кемерове – неудовлетворительной уборкой улиц частного сектора, заужением проезжих частей, колейностью; в Березовском - несвоевременной очисткой крыш многоквартирных домов от снега; в Осинниках – работой управляющих компаний и дорожных служб, - написал он в Instagram. - И это далеко не все обращения.

Причину такой ситуации губернатор объяснил бессистемным и бесконтрольным подходом к данному вопросу. Также он потребовал от глав муниципалитетов, чтобы в 3-дневный срок был наведен порядок и максимально задействована снегоуборочная техника.

-Каждый из них должен взять на личный контроль уборку снега, иметь собственную объективную оценку ситуации и доложить мне о проделанной работе по устранению недостатков 22 декабря до 10.00, - подчеркнул Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU