СЕГОДНЯ 07:24 2019-12-19T08:25:12+03:00

Более 128 миллионов рублей штрафов ГИБДД заплатили кузбассовцы с начала года. Фото: УФССП по Кемеровской области

Больше всего нарушителей живет в Новокузнецке

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По данным Управления Федеральный службы судебных приставов по Кемеровской области, каждый 48-й кузбассовец является должником по штрафам ГИБДД. Это более 55,5 тысячи жителей области.

Из 55 523 должников больше всего проживает в Новокузнецке - 10 931 человек (21 процент от общего количества), 10 365 - в Кемерове, 7713 - в Прокопьевске, 4255 - в Белове.

- Судебными приставами УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу за 11 месяцев 2019 года окончено 154 тысячи исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД, общая взысканная сумма составила свыше 128 миллионов рублей, - сообщили в ведомстве.

Добавим, что 20 декабря в области будет проходить акция «Узнай о своих долгах». Приставы выйдут в общественные места, чтобы напомнить кузбассовцам об их долгах. Мобильные пункты будут работать в торговых центрах, аэропортах, вокзалах, МФЦ и т.д. Также здесь же можно будет и оплатить задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU