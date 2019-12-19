2019-12-19T09:53:25+03:00
Общество

В Кемерове усилили уборку городских улиц от снега

На дорогах работает 170 единиц спецтехники и 271 рабочий
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове усилили уборку городских улиц от снега. Фото: Администрация города КемеровоВ Кемерове усилили уборку городских улиц от снега. Фото: Администрация города Кемерово
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В Кемерове усилена работа по борьбе со снегом. Уборка проходит во всех районах города.

На городские дороги в четверг, 19 декабря, вышло 170 единиц техники, в том числе 25 ДМК с подвесным оборудованием, шесть грейдеров, 29 тракторов с щетками, 24 погрузчика, 36 самосвалов, 16 роторов и другие машины. Им помогает 271 рабочий.

Работы ведутся во всех районах областного центра - Заводском, Кировском, Центральном, Ленинском, Рудничном, в жилых районах Кедровка, Промышленновский, Ягуновка, Пионер и Лесная Поляна.

- В приоритете у благоустроителей очистка от снега дорог в частном секторе и посыпка противогололедными материалами тротуаров и остановочных площадок, - сообщили в администрации города.

Так, в частном секторе чистят улицы Коперная, Веерная, Ходковой, Хвалынской, переулки Нагорный, Менделеева, Ростовской, также расчищается отвал на улице Дачной.

Помимо этого, проводится уборка улиц по обращениям, которые поступили на горячую линию «Кемдора»: (384-2) 67-00-00 и в соцсети. Работы ведутся на пешеходных зонах улиц 50 лет Октября, Дзержинского, Кирова, Красноармейская, Орджоникидзе, Марковцева, Волгоградская, Инициативная, проспектов Октябрьский, Московский. Убираются снег и наледь на пешеходных переходах, заездах и остановках улиц Красноармейская, 9 Января, Нахимова, Тухачевского, на проспекте Ленинградском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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