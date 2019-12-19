2019-12-19T10:05:54+03:00
Общество

Где в Новокузнецке на Новый год-2020 будет салют

Горожан приглашают на площадь общественных мероприятий
Екатерина РОМАНОВА
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Где в Новокузнецк на Новый год-2020 будет салютГде в Новокузнецк на Новый год-2020 будет салютФото: Мария ЛЕНЦ
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В новогоднюю ночь в Новокузнецке прогремит праздничный салют. Посмотреть на фейерверк и вместе отпраздновать встречу Нового года горожан приглашают на площадь общественных мероприятий.

Праздничная дискотека, массовые катания с горок, конкурсы, игры и подарки - такой будет встреча Нового года на главной городской площади в Новокузнецке. Праздник начнется 1 января в 0.30, и одной из первых отправных точек станет салют - он запланирован на 0.40. Отметим, что салют будет не таким масштабным, как во время общегородских праздников.

Еще одна яркая точка праздника - огненное шоу в исполнении пламенных ребят шоу-проекта Fenrir.

Организаторы праздника обещают море музыки, конкурсов и подарков. Не пропустите яркое событие!

К слову, в новогоднюю ночь порядок будут охранять более 1000 сотрудников полиции, а также сотрудники ОМОН, бойцы Росгвардии, казаки и дружины добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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