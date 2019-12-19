2019-12-19T10:08:24+03:00
Общество

Сергей Цивилев поздравил волейболистов «Кузбасса» с победой в матче Лиги чемпионов

Кемеровская команда встречалась с немецким «Берлином»
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев поздравил волейболистов «Кузбасса» с победой в матче Лиги чемпионов. Фото: Сергей Цивилев/ vk.comСергей Цивилев поздравил волейболистов «Кузбасса» с победой в матче Лиги чемпионов. Фото: Сергей Цивилев/ vk.com
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Волейбольный клуб «Кузбасс» 18 декабря во втором матче группового этапа Лиги чемпионов встречался на выезде с немецким «Берлином». Кемеровская команда уверенно обыграла хозяев площадки.

Первые два сета в прошедшей игре остались за «Кузбассом», однако в третьем «Берлин» немного встрепенулся и все-таки оставил игровой раунд за собой. Кемеровчан это не остановило, и уже в четвертом сете они поставили победную точку в матче. Итог игры - 1:3 в пользу «Кузбасса» (17:25; 23:25; 25:19; 19:25).

Игроков поздравил губернатор «Кузбасса» Сергей Цивилев.

«Сейчас кузбассовцы занимают первое место в своей группе, - написал глава региона в соцсетях. - Поздравляю с победой! Вы молодцы!»

Следующую игру в рамках предварительного этапа Лиги чемпионов кемеровский «Кузбасс» сыграет 29 января против словенской «Любляны».

ИСТОЧНИК KP.RU

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