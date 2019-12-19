2019-12-19T10:43:08+03:00
Общество

На выходных в Кузбассе потеплеет до 0

Синоптики дали прогноз погоды на предстоящие дни
Ирина АВТУШКО
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На выходных в Кузбассе потеплеет до 0На выходных в Кузбассе потеплеет до 0Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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На выходных кузбассовцев ждет комфортная температура, так что можно смело планировать прогулку в парке, катание с горок с детьми или поход в лес на лыжах. О пусть небольшом, но потеплении, рассказали в Кемеровском гидрометцентре.

В пятницу, 20 декабря, днем по области температура будет держаться в пределах --4…-9 градусов. Пройдет небольшой, а местами умеренный снег. На дорогах ожидается гололедица.

В субботу ночью столбики термометра покажут -7…12 градусов, местами до -18. Днем воздух прогреется до -3…-8 градусов, также ожидаются небольшой снег и метели.

Воскресенье, 22 декабря, будет самым теплым днем на неделе. Так, ночью по области ожидается -4…-9 градусов, местами до -15. Днем столбики термометра покажут всего 0…-5 градусов. Осадки в этот день так и не прекратятся – будет небольшой, местами умеренный и даже мокрый снег.

Зато в понедельник резко похолодает. Уже ночью температура установится в пределах -12…-17 градусов, местами до -22. Днем потеплеет до -10…-15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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