Легковушка развалилась на части на перекрестке в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 10:55 2019-12-19T10:55:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке на перекрестке улиц Кирвоа и Тольятти произошло серьезное ДТП. Отечественный автомобиль столкнулся сначала с грузовиком, потом – с еще одной легковушкой и после этого развалился на куски.

nvkzdtp Массовое ДТП на Кирова/Тольятти

- Водитель «четверки» проехал на красный сигнал светофора со стороны «Континента». Результатом такого маневра стали несколько разбитых автомобилей. «Четверка» вылетела на обочину, развалившись на куски, - сообщают очевидцы. И действительно, на записи, сделанной камерой наблюдения, видно, как машины, стоящие на светофорах улицы Кирова, одновременно начинают движение. В это время с Тольятти вылетает «четверка», задевает небольшой грузовичок, а затем в нее врезается еще один легковой автомобиль.

При столкновении от «четверки» отлетают детали, а владелец автомобиля спустя несколько минут выходит из машины и начинает собирать обломки бампера на дороге. Как отмечают очевидцы, в ДТП серьезные повреждения получили лишь автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU