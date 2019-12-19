2019-12-19T10:55:01+03:00
Происшествия

Легковушка развалилась на части на перекрестке в Новокузнецке

Автомобиль попал в серьезное ДТП [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Легковушка развалилась на части на перекрестке в Новокузнецке. Фото: кадр видео Instagram/nvkzdtpЛегковушка развалилась на части на перекрестке в Новокузнецке. Фото: кадр видео Instagram/nvkzdtp
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В Новокузнецке на перекрестке улиц Кирвоа и Тольятти произошло серьезное ДТП. Отечественный автомобиль столкнулся сначала с грузовиком, потом – с еще одной легковушкой и после этого развалился на куски.

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Массовое ДТП на Кирова/Тольятти
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- Водитель «четверки» проехал на красный сигнал светофора со стороны «Континента». Результатом такого маневра стали несколько разбитых автомобилей. «Четверка» вылетела на обочину, развалившись на куски, - сообщают очевидцы. И действительно, на записи, сделанной камерой наблюдения, видно, как машины, стоящие на светофорах улицы Кирова, одновременно начинают движение. В это время с Тольятти вылетает «четверка», задевает небольшой грузовичок, а затем в нее врезается еще один легковой автомобиль.

При столкновении от «четверки» отлетают детали, а владелец автомобиля спустя несколько минут выходит из машины и начинает собирать обломки бампера на дороге. Как отмечают очевидцы, в ДТП серьезные повреждения получили лишь автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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