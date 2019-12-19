Кузбассовцу пробили голову из-за национальных споров

СЕГОДНЯ 11:57 2019-12-19T12:20:27+03:00

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Житель города Новокузнецка получил серьезные травмы после того, как поспорил со случайным собутыльником.

31-летний мужчина выпивал в баре. Там он познакомился с 33-летним горожанином. Слово за слово, и между мужчинами завязался разговор. Одна из тем оказалась очень неоднозначной: кто к какой национальности принадлежит. Разговор вышел из мирного русла, и мужчины решили выйти на улицу, чтобы выяснить отношения. 33-летний горожанин неожиданно увидел кусок арматуры, схватил его и стал наносить сокрушительные удары оппоненту.

31-летний новокузнечанин получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы № 29. Больше месяца горожанин провел в больнице, однако восстановление после травмы потребует еще много времени.

- Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В качестве свидетелей допрошены очевидцы произошедшего между мужчинами конфликта, назначен ряд судебных экспертиз, следствие по уголовному делу продолжается, - цитирует Сити-н слова заместителя руководителя СО по городу Новокузнецк Олеси Швец.

ИСТОЧНИК KP.RU