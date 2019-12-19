Дальнобойщик обнаружил пропавших в Кузбассе детей на обочине дороги

СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-19T13:21:37+03:00

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Двое 14-летних воспитанников детского дома решили отправиться в небольшое путешествие и добраться до Красноярска. Там живет отец одного из мальчиков. До пункта назначения подросткам добраться не удалось.

О том, что подростки не вернулись вовремя из школы, сообщили работники детского дома. К поискам детей тут же приступили сотрудники полиции. Информацию о пропавших передали во все территориальные подразделения Кемеровской области и в соседние регионы. Искали детей и волонтеры ПСО «Лиза Алерт».

Найти же подростков удалось благодаря дальнобойщику из Красноярска, Даниилу Себину. Он заметил двух подростков, идущих вдоль дорожного полотна. Дальнобойщик знал, что в Кузбассе пропали дети, и тут же сообщил об этом в полицию. И действительно: мальчишки оказались теми самыми, пропавшими.

А позже выяснилось, что у одного из подростков в Красноярске живет отец – к нему-то ребята и отправились. Пешком и на попутках они добрались до поселка Красный Яр. Сейчас подростки вернулись обратно в детский дом.

- Сотрудниками УМВД России по городу Кемерово принято решение о поощрении дальнобойщика Даниила Себина, оказавшего содействие в поиске несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU