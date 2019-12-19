2019-12-19T13:21:37+03:00
Общество

Дальнобойщик обнаружил пропавших в Кузбассе детей на обочине дороги

Дети пытались добраться до Красноярска
Галина ШЕЛГАЧЕВА
Поделиться:
Дальнобойщик обнаружил пропавших в Кузбассе детей на обочине дорогиДальнобойщик обнаружил пропавших в Кузбассе детей на обочине дорогиФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Двое 14-летних воспитанников детского дома решили отправиться в небольшое путешествие и добраться до Красноярска. Там живет отец одного из мальчиков. До пункта назначения подросткам добраться не удалось.

О том, что подростки не вернулись вовремя из школы, сообщили работники детского дома. К поискам детей тут же приступили сотрудники полиции. Информацию о пропавших передали во все территориальные подразделения Кемеровской области и в соседние регионы. Искали детей и волонтеры ПСО «Лиза Алерт».

Найти же подростков удалось благодаря дальнобойщику из Красноярска, Даниилу Себину. Он заметил двух подростков, идущих вдоль дорожного полотна. Дальнобойщик знал, что в Кузбассе пропали дети, и тут же сообщил об этом в полицию. И действительно: мальчишки оказались теми самыми, пропавшими.

А позже выяснилось, что у одного из подростков в Красноярске живет отец – к нему-то ребята и отправились. Пешком и на попутках они добрались до поселка Красный Яр. Сейчас подростки вернулись обратно в детский дом.

- Сотрудниками УМВД России по городу Кемерово принято решение о поощрении дальнобойщика Даниила Себина, оказавшего содействие в поиске несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собачке с обреченными глазами из Кемерова ищут хозяев
Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 11 месяцев увеличилась в 2 раза
Дальнобойщик обнаружил пропавших в Кузбассе детей на обочине дороги
Кузбассовец задушил полотенцем любовницу, чтобы сохранить семью
Кузбассовцу пробили голову из-за национальных споров
Легковушка развалилась на части на перекрестке в Новокузнецке
На выходных в Кузбассе потеплеет до 0
Сергей Цивилев поздравил волейболистов «Кузбасса» с победой в матче Лиги чемпионов
Где в Новокузнецке на Новый год-2020 будет салют
В Кемерове усилили уборку городских улиц от снега
В Новокузнецке вдвое сократят время на операции раковых больных
Более 128 миллионов рублей штрафов ГИБДД заплатили кузбассовцы с начала года
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев потребовал за три дня очистить дороги от снега
17-летняя студентка погибла на Притомском шоссе в Новокузнецке
Новокузнечанин с ножом в руках пытался ускорить очередь к кассе
Дальнобойщика из Кузбасса нашли закопанным в сугробе под Новосибирском
500 килограммов кормов собрали новокузнечане для бездомных животных
Кузбассовцам на Новый год продают фальшивые туристические туры
Медиахолдинг «Кузбасс» стал участником общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
В Кузбассе за порядком в новогоднюю ночь проследят более 1000 полицейских
К кузбасским новогодним елям приставят охрану
Соблюдайте тишину: в Кузбассе могут оштрафовать за шум в новогоднюю ночь
Кузбассовец погиб во время уборки снега с крыши
Не удалила данные: жительница Кузбасса лишилась денег из-за невнимательности
Сметана с палочкой: предприниматель из Кузбасса продавал землякам опасные продукты