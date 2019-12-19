Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 11 месяцев увеличилась в 2 раза

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-19T13:24:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам работы за 11 месяцев 2019 года составила 10,4 миллиарда рублей и увеличилась в 2 раза по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. В том числе чистая прибыль, учитываемая в составе источников капитала в соответствии с требованиями ЦБ, составила 3,4 миллиарда рублей.

Совокупный кредитный портфель Россельхозбанка на 1 декабря 2019 года достиг 2 триллионов 278,5 миллиарда рублей и увеличился с начала года на 121 миллиард рублей (на 5,6 процента). В том числе кредитный портфель юридических лиц составил 1 триллион 823,2 миллиарда рублей (прирост на 5,0 процента с начала года), физических лиц – 455,3 миллиарда рублей (на 7,9 процента).

Кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК с начала 2019 года увеличился на 135 миллиардов рублей - до 1 триллиона 349 миллиардов рублей. Выдачи кредитов аграриям с начала 2019 года составили 1 триллион 157 миллиардов рублей, что на 21 процент больше, чем за 11 месяцев 2018 года.

«За отчетный период Россельхозбанк последовательно нарастил объемы кредитования аграрных предприятий страны и остался безусловным лидером рынка финансирования сезонных работ. Мы планируем планомерно улучшать ключевые показатели по поддержке клиентов, ведущих внешнюю экономическую деятельность и оказывать максимальное содействие российским сельхозпроизводителям, стремящимся выйти на международные рынки», отметил Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.

По программе льготного кредитования по ставке не выше 5 процентов годовых в январе-ноябре 2019 года предоставлено 232 миллиардов рублей против 193 миллиардов рублей за аналогичный период 2018 года.

Партнерский материал.