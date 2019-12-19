2019-12-19T13:24:42+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 11 месяцев увеличилась в 2 раза

Банк нарастил объемы кредитования аграрных предприятий страны
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам работы за 11 месяцев 2019 года составила 10,4 миллиарда рублей и увеличилась в 2 раза по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. В том числе чистая прибыль, учитываемая в составе источников капитала в соответствии с требованиями ЦБ, составила 3,4 миллиарда рублей.

Совокупный кредитный портфель Россельхозбанка на 1 декабря 2019 года достиг 2 триллионов 278,5 миллиарда рублей и увеличился с начала года на 121 миллиард рублей (на 5,6 процента). В том числе кредитный портфель юридических лиц составил 1 триллион 823,2 миллиарда рублей (прирост на 5,0 процента с начала года), физических лиц – 455,3 миллиарда рублей (на 7,9 процента).

Кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК с начала 2019 года увеличился на 135 миллиардов рублей - до 1 триллиона 349 миллиардов рублей. Выдачи кредитов аграриям с начала 2019 года составили 1 триллион 157 миллиардов рублей, что на 21 процент больше, чем за 11 месяцев 2018 года.

«За отчетный период Россельхозбанк последовательно нарастил объемы кредитования аграрных предприятий страны и остался безусловным лидером рынка финансирования сезонных работ. Мы планируем планомерно улучшать ключевые показатели по поддержке клиентов, ведущих внешнюю экономическую деятельность и оказывать максимальное содействие российским сельхозпроизводителям, стремящимся выйти на международные рынки», отметил Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.

По программе льготного кредитования по ставке не выше 5 процентов годовых в январе-ноябре 2019 года предоставлено 232 миллиардов рублей против 193 миллиардов рублей за аналогичный период 2018 года.

Партнерский материал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собачке с обреченными глазами из Кемерова ищут хозяев
Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 11 месяцев увеличилась в 2 раза
Дальнобойщик обнаружил пропавших в Кузбассе детей на обочине дороги
Кузбассовец задушил полотенцем любовницу, чтобы сохранить семью
Кузбассовцу пробили голову из-за национальных споров
Легковушка развалилась на части на перекрестке в Новокузнецке
На выходных в Кузбассе потеплеет до 0
Сергей Цивилев поздравил волейболистов «Кузбасса» с победой в матче Лиги чемпионов
Где в Новокузнецке на Новый год-2020 будет салют
В Кемерове усилили уборку городских улиц от снега
В Новокузнецке вдвое сократят время на операции раковых больных
Более 128 миллионов рублей штрафов ГИБДД заплатили кузбассовцы с начала года
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев потребовал за три дня очистить дороги от снега
17-летняя студентка погибла на Притомском шоссе в Новокузнецке
Новокузнечанин с ножом в руках пытался ускорить очередь к кассе
Дальнобойщика из Кузбасса нашли закопанным в сугробе под Новосибирском
500 килограммов кормов собрали новокузнечане для бездомных животных
Кузбассовцам на Новый год продают фальшивые туристические туры
Медиахолдинг «Кузбасс» стал участником общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
В Кузбассе за порядком в новогоднюю ночь проследят более 1000 полицейских
К кузбасским новогодним елям приставят охрану
Соблюдайте тишину: в Кузбассе могут оштрафовать за шум в новогоднюю ночь
Кузбассовец погиб во время уборки снега с крыши
Не удалила данные: жительница Кузбасса лишилась денег из-за невнимательности
Сметана с палочкой: предприниматель из Кузбасса продавал землякам опасные продукты