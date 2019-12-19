Кузбассовец отдал жителю Сочи 4,7 миллиона рублей за несуществующие машины

СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-19T15:01:01+03:00

Мошенника разыскали и лишили свободы на три года

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Новокузнечанин планировал приобрести подержанные грузовики и строительную технику и даже внес часть суммы за машины - 4,7 миллиона рублей. Вот только продавец оказался мошенником, и никакой техники у него не было.

Жителю города Новокузнецка знакомые нашли контакты бизнесмена, который продавал строительную технику и списанные грузовые автомобили. Мужчина планировал приобрести сразу несколько машин, однако всю сумму - 9 миллионов рублей - в качестве предоплаты не был готов перечислять. Тогда они договорились, что новокузнечанин переведет 4,7 миллиона рублей, а остаток суммы - после получения техники.

Бизнесмен находил все новые и новые отговорки, почему техника не отправляется в Новокузнецк. В конце концов, кузбассовец понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию.

Стражи порядка установили, что злоумышленник - 32-летний житель города Сочи. Его задержали в арендованном коттедже и изъяли мобильные телефоны и деньги. Решением суда на время следствия мужчину поместили под стражу.

- Суд, изучив материалы уголовного дела, признал фигуранта виновным и назначил ему 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, осужденный должен возместить потерпевшему причиненный материальный ущерб на сумму более 4 миллионов 700 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники полиции призывают кузбассовцев быть особенно бдительными при покупках в интернете. Нужно убедиться в надежности продавца, получить как можно больше сведений о нем и товаре. Если во время переговоров по осуществлению сделки у вас возникли хоть малейшие сомнения в качестве товара или надежности продавца, лучше отказаться от покупки.

ИСТОЧНИК KP.RU