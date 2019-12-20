Сергей Цивилев рассказал о переменах в ожоговом отделении Кемеровской больницы

СЕГОДНЯ 03:40 2019-12-20T06:36:47+03:00

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В ожоговое отделение Кемеровской больницы поступили кровати на воздушной подушке. Благодаря им лечение пациентов будет проходить быстрее и эффективнее.

Первые кровати на воздушной подушке поступили в ожоговое отделение Кемеровской больницы еще летом 2019 года. О том, что благодаря им удастся ускорить выздоровление пациентов, губернатору Кузбасса рассказали врачи, когда тот приходил навестить пострадавшего при пожаре мужчину.

«Я поручил их заказать, - рассказал Сергей Цивилев на своей странице в соцсетях. - В июле этого года оборудование пришло. Приехал проверять, и мне сразу показали пациентов, которых вылечили благодаря новым кроватям. В том числе семимесячную девочку, получившую ожоги. Новое оборудование позволило ускорить процесс выздоровления».

Тогда губернатор отметил, что было бы неплохо приобрести для больницы еще две кровати и укомплектовать ими палату интенсивной терапии. Накануне Нового года их доставили в больницу и установили.

«Уверен, что с помощью этого оборудования врачи спасут еще не одну жизнь!» - отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU