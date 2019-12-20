СЕГОДНЯ 04:35 2019-12-20T06:38:59+03:00

Первые три балки для нового моста через Абу доставили в Новокузнецк. ФОТО: Сергей Кузнецов

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Реконструкция моста через реку Абу в Новокузнецке перешла в новую стадии. В город доставили первые три из 62 балок моста.

До конца 2019 года планируется завезти еще 18 балок. Все они изготовлены на барнаульском заводе железобетонных конструкций. Специалисты отмечают, что ближайшие 100 лет мосту не потребуется масштабного ремонта.

- Подобные балки зарекомендовали себя на других объектах в Сибирском регионе, - отметил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

расчистка русла Абы.ФОТО: Сергей Кузнецов

Все старые конструкции моста уже демонтированы, рабочие расчищают русло и берег Абушки, вовсю идет подготовка площадки для строительной техники. Сами опоры реконструируют, усилят. И лишь после этого, примерно в конце января 2020 года, начнут монтировать балки.

ИСТОЧНИК KP.RU