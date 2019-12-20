Кузбассовца с опасной заразной болезнью заставили лечь в больницу

СЕГОДНЯ 04:53 2019-12-20T06:40:42+03:00

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Житель города Мыски отлично знал, что у него - туберкулез. Причем в открытой форме, особенно опасной для окружающих здоровых людей. Однако лечь в больницу его заставило лишь решение суда.

Мужчина состоит на учете в противотуберкулезном кабинете, хорошо знает, что у него - туберкулез в открытой форме. Заболевание передается воздушно-капельным путем, поэтому любой человек, оказавшийся рядом, может заразиться. Мужчине не раз предлагали лечь в больницу и пройти курс лечения. Однако он отказывался делать это и продолжал появляться в местах, где находилось много горожан. Тем самым подвергал здоровье окружающих опасности.

Прокурор города Мыски обратился в суд с иском о принудительной госпитализации. Суд полностью удовлетворил этот иск.

- В день поступления исполнительного листа судебные приставы ОСП по городу Мыски доставили гражданина в Центральную городскую больницу. Ему предстоит пройти полный курс лечения, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU