Россельхозбанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки

СЕГОДНЯ 05:50 2019-12-20T05:50:27+03:00

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Россельхозбанк улучшил условия выдачи ипотечных кредитов. В рамках акции «Не переплачивай» в РСХБ можно рефинансировать жилищный кредит по ставке от 8 процентов годовых.

Акция дает возможность рефинансировать кредит, ранее предоставленный на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком или только земельного участка.

Например, рефинансирование кредита, выданного в сторонней кредитной организации на оплату цены договора участия в долевом строительстве, суммой более 3 миллионов осуществляется по ставке 8 процентов годовых при наличии личного страхования. Рефинансирование ранее предоставленного в стороннем банке кредита на приобретение квартиры (в том числе таунхауса/обособленной части жилого дома с земельным участком) суммой более 3 миллионов рублей будет произведено в РСХБ по ставке 8,25 процента при наличии личного страхования.

Россельхозбанк предлагает ипотечные кредиты сроком до 30 лет на сумму до 20 миллионов рублей. По кредиту отсутствуют комиссии. Срок рассмотрения заявки – до 5 рабочих дней.

Акция «Не переплачивай» продлится до 31 января 2020 года. Подробные условия акции размещены на сайте Банка.

Партнерский материал.