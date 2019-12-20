За антисанитарию в Кузбассе закрыли продуктовый магазин

СЕГОДНЯ 06:34 2019-12-20T06:42:31+03:00

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Сотрудники кузбасского Управления Роспотребнадзора проверили продовольственный магазин «Март» в Киселевске (ООО «Союз Малых Предприятий») и выявили ряд нарушений. Заведение было временно закрыто.

Проведенная проверка показала, что в магазине нет водоснабжения и канализации, моющих средств для торгового инвентаря и посуды, раковины для мытья рук персонала, бачка для сбора мусора и отходов, гардеробной для работников, а также выделенных мест для хранения их личной и санитарной одежды. Также в непосредственной близости от пищевых продуктов был расположен стеллаж для чистящих и моющих средств. Стены и пол также были в неудовлетворительном состоянии.

С учетом того, что деятельность предприятия создавала угрозу здоровью и жизни людей, сотрудники ведомства составили протоколы и обратились в Киселевский городской суд.

- Постановлением Киселевского городского суда Кемеровской области юридическое лицо - ООО «Союз Малых Предприятий» привлечено к административной ответственности с назначением административного наказания в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток, - сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU