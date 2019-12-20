2019-12-20T06:44:30+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ в Кемерово выступил партнером Кузбасского экономического конгресса

На конгрессе были подведены итоги конкурса бизнес-проектов.
Яков КРЫМСКИЙ
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Банк УРАЛСИБ в Кемерово выступил партнером Кузбасского экономического конгресса. Фото: Банк УРАЛСИББанк УРАЛСИБ в Кемерово выступил партнером Кузбасского экономического конгресса. Фото: Банк УРАЛСИБ
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Банк УРАЛСИБ стал партнером Кузбасского экономического конгресса. Мероприятие состоялось в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатором выступил Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области.

Участниками конгресса стали более 400 человек из Кемерово и области. В рамках мероприятия освещались такие актуальные для бизнеса темы как «Франчайзинг: как зарабатывать и не прогореть» и «Instagram: как создавать бренд, управлять рекламой и получать клиентов», а также меры государственной поддержки предпринимательства в регионе.

На конгрессе были подведены итоги конкурса бизнес-проектов. Победители получили сертификаты на бесплатное открытие и трехмесячное обслуживание расчетного счета в Банке УРАЛСИБ, а также памятные подарки. Кроме того, специалисты Банка УРАЛСИБ провели консультации предпринимателей по продуктам и услугам.

В рамках мероприятия Кемеровская территориальная дирекция Банка УРАЛСИБ получила Благодарственное письмо от Минэкономразвития и администрации Кемеровской области за эффективное и успешное сотрудничество в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Кузбассе.

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