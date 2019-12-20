2019-12-20T08:16:34+03:00
Общество

Исполняющий обязанности замгубернатора Кузбасса Михаил Малин запустил новогодний флешмоб

Об этом он написал в соцсетях
Ирина АВТУШКО
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Исполняющий обязанности замгубенатора Кузбасса Михаил Малин запустил новогодний флешмобИсполняющий обязанности замгубенатора Кузбасса Михаил Малин запустил новогодний флешмобФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Михаил Малин предложил работникам медучреждений Кузбасса принять участие в новогоднем флешмобе. А именно – оригинально украсить свои учреждения.

Он отметил, что до Нового года остается совсем немного времени, и улицы уже украшены разноцветными шарами, фонариками, новогодними растяжками и баннерами. Все это создает положительные эмоции.

Наши медицинские организации не отстают и тоже украшают свои учреждения, - написал и.о. замгубернатора в своем Instagram.- В преддверии праздника предлагаю запустить флешмоб на самое оригинальное новогоднее оформление медучреждения.

В рамках новогодней акции каждой медорганизации предлагается выложить в своем аккаунте в Instagram фотографии с хэштегом #МОКузбасса2020. По итогам будут выбраны лучшие фото.

ИСТОЧНИК KP.RU

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