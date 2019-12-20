АО Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций АО РОСЭКСИМБАНК серии 002Р-01

СЕГОДНЯ 08:21 2019-12-20T08:21:44+03:00

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 11 декабря 2019 года.

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19 декабря 2019 года успешно завершилось размещение выпуска 10-летних биржевых облигаций АО РОСЭКСИМБАНК серии 002Р-01 в объеме 10 миллиардов рублей с офертой через 4 года по ставке купона 6,90 процента годовых – минимальной среди рублевых заимствований АО РОСЭКСИМБАНК на публичном долговом рынке.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось

11 декабря 2019 года. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 6,85 - 6,95 процента годовых. В ходе букбилдинга ориентир по ставке купона был понижен до 6,85 - 6,90 процента годовых. По итогам сбора книги заявок финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 6,90 процента годовых.

Совокупный объем спроса в книге превысил 15 миллиардов рублей. Интерес

к размещению проявили крупные институциональные инвесторы, банки, а также физические лица.

Организатором размещения выступил АО Россельхозбанк совместно с Банк ГПБ (АО), АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк» и Банк «ВБРР» (АО). Агентом по размещению выступил Банк ГПБ (АО).

Партнерский материал.