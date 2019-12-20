2019-12-20T08:59:38+03:00
Общество

На новом участке Московского проспекта в Кемерове установят пешеходный переход

Работы планируется завершить до конца этой недели
Ирина АВТУШКО
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На новом участке Московского проспекта в Кемерове установят пешеходный переход. Фото: Администрация города КемеровоНа новом участке Московского проспекта в Кемерове установят пешеходный переход. Фото: Администрация города Кемерово
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В Кемерове, на новом участке Московского проспекта появится пешеходный переход. Его обустраивают в районе дома № 8, к. 2.

Сотрудники Центра организации дорожного движения новыми знаками обозначают пешеходный переход через автодорогу, который появится на новом участке Московского проспекта. Он был построен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году. Завершить все запланированные работы планируется до конца текущей недели.

- Дорожную разметку «зебра» нанесут в начале строительного сезона в 2020 году, - сообщили в администрации города. - Сотрудники ЦОДД просят автомобилистов и пешеходов соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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