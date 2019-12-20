В 2020 году в Кузбассе вырастут тарифы на электроэнергию

СЕГОДНЯ 09:01 2019-12-20T09:37:12+03:00

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Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области утвердила тарифы на электроэнергию на 2020 год. В первом полугодии они не изменятся, а повысятся только с 1 июля.

В первой половине года для кузбассовцев, проживающих в домах, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительными установками, а также жителей сельских населенных пунктов одноставочный тариф составит 2,4 рубля за кВт-ч. Такой же размер тарифа действует и сейчас. Также останется на прежнем уровне тариф для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

С 1 июля 2020 года для этих потребителей стоимость электроэнергии по одноставочному тарифу вырастет и составит 2,51 рубля за кВт-ч. Для других категорий населения в первой половине 2020 года тариф составит 3,43 рубля за кВт-ч, а во втором вырастет до 3,59 рубля за кВт-ч. Кроме того, изменятся тарифы, дифференцированные по зонам суток.

ИСТОЧНИК KP.RU