2019-12-20T10:16:48+03:00
Общество

Работникам кузбасской шахты погасили 39-миллионый долг по зарплате

А виновные лица должны выплатить штраф
Ирина АВТУШКО
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Работникам кузбасской шахты погасили 39-миллионый долг по зарплатеРаботникам кузбасской шахты погасили 39-миллионый долг по зарплатеФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Работникам кузбасского предприятия ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» выплатили задержанную зарплату. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда Кузбасса.

По обращению коллектива шахты в ноябре сотрудники надзорного органа провели внеплановую проверку по вопросам оплаты труда. Выяснилось, что руководство предприятия за октябрь текущего года задолжало 944 работникам 38 миллионов 815 тысяч рублей.

-По итогам проверки и принятым мерам реагирования инспекторского характера, на сегодняшний день указанная выше сумма задолженности по заработной плате погашена в полном объеме, - сообщили в ведомстве.

Также юрлицо ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» должно будет выплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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