Работникам кузбасской шахты погасили 39-миллионый долг по зарплате
Работникам кузбасского предприятия ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» выплатили задержанную зарплату. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда Кузбасса.
По обращению коллектива шахты в ноябре сотрудники надзорного органа провели внеплановую проверку по вопросам оплаты труда. Выяснилось, что руководство предприятия за октябрь текущего года задолжало 944 работникам 38 миллионов 815 тысяч рублей.
-По итогам проверки и принятым мерам реагирования инспекторского характера, на сегодняшний день указанная выше сумма задолженности по заработной плате погашена в полном объеме, - сообщили в ведомстве.
Также юрлицо ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» должно будет выплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU