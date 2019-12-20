2019-12-20T10:36:05+03:00
Общество

В Новокузнецке нелегально продавали елки

Импровизированный базар полицейские обнаружили в ходе рейда
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке нелегально продавали елки. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиВ Новокузнецке нелегально продавали елки. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Новокузнецке во время рейда «Пиротехника – Ель» полицейские обнаружили нелегальный елочный базар. У продавца изъяли 23 новогодних дерева.

Продажу на улице Вокзальной организовал работник киоска по ремонту электроинструментов. Хвойный товар мужчина выставил рядом с торговой точкой.

По признанию задержанного, ели он приобрел в лесхозе, а о том, что их нельзя продавать без сопроводительных документов, не знал.

-Полицейские разъяснили ему, что к предпринимателям, которые организовывают елочные базары, предъявляется ряд требований: обязательное наличие документов на ели, договор на размещение елочного базара на выбранной площадке, договор с лесхозом либо фермерским хозяйством, где были закуплены деревья, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Кроме того, должны быть товарно-транспортная накладная, разрешение на торговлю от администрации, книга отзывов и предложений.

В отношении горе-продавца составили протокол, новогодние елки изъяли. Теперь материалы дела будет рассматривать мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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