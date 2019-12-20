2019-12-20T11:15:22+03:00
Общество

Водителей Кузбасса предупредили об опасности

На выходных в области ожидаются метели, мокрый снег и гололед
Ирина АВТУШКО
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Водителей Кузбасса предупредили об опасностиВодителей Кузбасса предупредили об опасностиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Синоптики сообщают, что в ближайшие дни в Кузбассе ожидается теплая погода. В субботу днем ожидается -3…-8 градусов, а в воскресенье столбики термометра покажут всего 0…-5 градусов. Прогнозируются снег, метели и гололед.

Зато уже в понедельник температура понизится. Днем ожидается -10…-15 градусов, местами по области до -20.

В связи с этим сотрудники ГИБДД просят автовладельцев быть осторожными на дорогах.

-Водителям следует выбирать скоростной режим движения, безопасный боковой интервал и дистанцию до впереди идущих транспортных средств с учетом погодных и дорожных условий, избегать резких маневров, - сообщили в ведомстве. - Заранее снижайте скорость при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам.

Пешеходам при переходе дороги следует пользоваться только специально отведенными для этого местами. В темное время и при непогоде лучше, чтобы на одежде и вещах были световозвращающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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