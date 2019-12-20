На федеральной трассе в Кузбассе загорелся бензовоз
На 191-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь», на территории Топкинского района произошло крупное ДТП. Здесь бензовоз столкнулся с мазутовозом.
Инцидент случился 20 декабря, в пятницу, в районе 14.10. В результате столкновения произошел разлив топлива, которое в последующем воспламенилось.
- В настоящее время на место ДТП выехали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа ОМВД России по Топкинскому району, пожарные и спасатели, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Информация о пострадавших или погибших уточняется.
Также отмечается, что на данном участке дороги сейчас ограничено движение. Водителям рекомендуют воспользоваться трассой Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга.
ИСТОЧНИК KP.RU