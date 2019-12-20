На федеральной трассе в Кузбассе загорелся бензовоз

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-20T11:40:27+03:00

На федеральной трассе в Кузбассе столкнулись бензовоз и мазутовоз. Фото: Инцидент Кемерово/ vk.com

Сейчас движение транспорта по ней ограничено

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На 191-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь», на территории Топкинского района произошло крупное ДТП. Здесь бензовоз столкнулся с мазутовозом.

Инцидент случился 20 декабря, в пятницу, в районе 14.10. В результате столкновения произошел разлив топлива, которое в последующем воспламенилось.

- В настоящее время на место ДТП выехали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа ОМВД России по Топкинскому району, пожарные и спасатели, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Информация о пострадавших или погибших уточняется.

Также отмечается, что на данном участке дороги сейчас ограничено движение. Водителям рекомендуют воспользоваться трассой Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга.

ИСТОЧНИК KP.RU