2019-12-20T12:09:02+03:00
Общество

В Кузбассе введен особый противопожарный режим

Такое распоряжение дал губернатор Сергей Цивилев
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе введен особый противопожарный режим. Фото: Пресс-служба АКОВ Кузбассе введен особый противопожарный режим. Фото: Пресс-служба АКО
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился установить в области особый противопожарный режим. Он будет действовать с 20 декабря 2019 года по 15 февраля 2020 года.

Для зимних месяцев такой режим является традиционным. Он связан с тем, что интенсивно эксплуатируются печи и отопительные приборы, что повышает риск возникновения пожаров. Чтобы этого не допустить, сотрудниками МЧС совместно с представителями городов и районов, общественности будут предприниматься усиленные меры.

-Большое внимание будет уделено профилактической и разъяснительной работе с населением по вопросам пожарной безопасности и действиям при возникновении пожаров, а также по соблюдению требований распространения и использования пиротехнических изделий, - отметили в администрации области.

Отметим, что особый противопожарный режим ужесточает требования к должностным лицам, руководителям предприятий, организаций и гражданам по соблюдению ими требований пожарной безопасности.

В этот период за нарушения увеличиваются штрафы: для граждан до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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