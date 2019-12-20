2019-12-20T12:35:47+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк помогает восстановить сибирскую тайгу

Его клиенты могут стать частью этой миссии
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк совместно с платежной системой MasterCard инициировал программу, позволяющую своим клиентам стать частью большой экологической миссии. 1 декабря 2019 года стартовала акция «Поставьте на карту спасение леса» для держателей дебетовых и кредитных банковских карт Mastercard, направленная на восстановление сибирской тайги. Главным призом акции станет семейное путешествие на Байкал.

Участниками экологической программы автоматически становятся все владельцы карт Mastercard Россельхозбанка. С каждой покупки от 500 рублей, совершенной по этим картам, 5 рублей отчисляются в фонд на восстановление леса Сибири.

По итогам акции в тайге будет высажено 30 000 саженцев. Для искусственного лесовосстановления используются молодые деревья, выращенные из семян в лесных питомниках. На специальной странице акции Россельхозбанк в режиме онлайн ведет подсчет уже закупленных саженцев.

Участники акции получат именные благодарственные дипломы спасателей лесов Сибири. Розыгрыш главного приза – путешествия на Байкал для всей семьи – будет проводиться 30 мая 2020 года. Банк проинформирует победителя о порядке получения приза смс-сообщением на контактный номер мобильного телефона.

Срок проведения Акции: с 01.12.2019 года по 28.04.2020. Подробные условия акции указаны на сайте Банка.

Партнерский материал.

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