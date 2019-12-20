Кузбасские депутаты установили размер штрафов за парковку на газоне

СЕГОДНЯ 13:12 2019-12-20T13:12:16+03:00

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На прошедшей 20 декабря сессии Законодательного собрания Кузбасса депутаты утвердили размер штрафов за парковку в неположенных местах. Под ними подразумеваются газоны, детские и спортивные площадки и т.д.

Изменения были внесены в областной закон «Об административных правонарушениях».

-Административная ответственность за размещение транспортных средств в не предназначенных для этого местах позволит сократить факты использования, а по сути, уничтожения объектов благоустройства, - отметил председатель комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности Алексей Зеленин.

В частности, для тех, кто припаркует машину в местах дворовой территории, для этого не предназначенных, ждет штраф. Граждан – одной до трех тысяч рублей, должностных лиц – от двух до пяти тысяч рублей, юридических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU