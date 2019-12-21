СЕГОДНЯ 04:16 2019-12-21T04:16:09+03:00

В Кузбассе мужчина ушел из больницы и пропал. Фото: Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

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Волонтеры кузбасского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят жителей области помочь в поисках пропавшего мужчины. Его местонахождение неизвестно с 14 сентября.

Житель Осинников Юрий Черепанов 1968 года рождения ушел из больницы 14 сентября в неизвестном направлении. До сих пор о его месте пребывания или состоянии никто не знает.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет в голубую рубашку, белые брюки, черные кроссовки.

Сообщается, что мужчина нуждается в медицинском помощи.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 либо по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU