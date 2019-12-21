Студенты кемеровского вуза создали международный добровольческий отряд

СЕГОДНЯ 06:41 2019-12-21T06:41:27+03:00

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Чтобы увековечить память погибших в годы Великой Отечественной войны, в КемГУ был создан поисковый отряд «Память поколений». Студенты кузбасского вуза выезжают в экспедиции для поиска, поднятия и захоронения останков солдат, погибших при защите Отечества.

Сейчас проект расширяется: опыт кузбасских поисковиков перенимают бойцы Полоцкого государственного университета, расположенного в республики Белоруссия. Студенты объединили свои силы, чтобы привлечь интерес школьников и студентов к более детальному изучению истории Великой Отечественной войны.

Объединение прошло в три этапа. Сначала, в сентябре этого года прошли ознакомительные презентационные встречи со студентами Кемеровской области и Полоцка через конференцсвязь.

После в октябре в Кемеровской и Витебской областях для добровольцев провели обучающие программы – «Школы молодого поисковика». Студенты из Кузбасса специально прибыли в Полоцк, чтобы научить бойцов методам поиска, археологии и этике проведения таких работ. Белорусские студенты поделились опытом работы с архивами, базами данных.

На последнем этапе, когда образование сводного отряда было практически завершено, со 2 по 9 декабря бойцы провели акцию «Неделя единых действий». На территории Кемерова, Новополоцка и Полоцка прошло 12 мероприятий патриотической направленности: викторины, встречи со школьниками и студентами, лекции, конкурсы и игры.

ИСТОЧНИК KP.RU