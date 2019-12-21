2019-12-21T07:34:34+03:00
Общество

В Кузбассе детям незаконно продавали петарды

Факт незаконной торговли выявили полицейские в ходе рейда
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе детям незаконно продавали петардыВ Кузбассе детям незаконно продавали петардыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Во время проведения рейда «Пиротехника – Ель» полицейские обнаружили торговые точки, где детям незаконно продавали пиротехнику. При этом торговцы знали, что это противоречит закону.

Одну из таких торговых точек обнаружили в Белове, вторую – в Красном броде. Сотрудники магазинов продали петарды школьникам 11 и 14-ти лет, при этом на упаковке изделия было указано, что оно относится ко второму классу опасности и может быть продано только лицам, достигшим 16 лет.

За незаконную продажу продукции в отношении нарушителей составлены административные протоколы. В качестве наказания за такое нарушение предусмотрен штраф в размере двух тысяч рублей, а также конфискация товара.

Сейчас собранные полицейскими материалы дела направлены на рассмотрение в мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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