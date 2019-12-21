В отдаленных поселках Кузбасса появился скоростной мобильный интернет

СЕГОДНЯ 08:18 2019-12-21T08:18:58+03:00

Для этого были запущены новые базовые станции и увеличена емкость существующих сетей

Изменить размер текста: A A

Оператор Tele2 реализует масштабный проект по запуску сети 2G, 3G, 4G в Кемеровской области. Скоростной мобильный интернет впервые появился в малых и отдаленных населенных пунктах Кузбасса.

Во втором полугодии Tele2 запустила более 80 дополнительных базовых станций 4G в Кемеровской области, расширив покрытие и повысив качество мобильного интернета. Сети LTE в диапазоне 1800 МГц были запущены в деревнях Подъяково и Зеледеево, селе Чусовитино, поселке Карчит, поселке Усинский и на станции Карай в Междуреченске. Это позволило расширить зону покрытия сети и повысить скорость мобильного интернета в помещениях жилых домов, учебных заведений и других городских построек.

Новые базовые станции 4G/LTE в диапазоне 2600 МГц были запущены в Прокопьевске, Междуреченске, Киселевске, Белове, Анжеро-Судженске, Осинниках, Мариинске, Тайге и Гурьевске. Также техническая дирекция оператора увеличила емкость сетей 4G в Кемерове и Новокузнецке. Покрытие в диапазоне 2600 МГц обеспечило увеличение емкости сети и повысило скорость мобильного интернета в часы наивысшей нагрузки. В промышленной столице региона дополнительно были запущены базовые станции LTE 1800, которые улучшили покрытие 4G на улицах ул. Белана, Кирова, Транспортная и Рокоссовского,

Потребление мобильного интернета стабильно растет год к году: по итогам третьего квартала 2019 года объем потребленного абонентами интернет-трафика вырос в 1,5 раза. При этом более 75 процентов потребления приходится на сети LTE. Сегодня в зоне покрытия 4G-интернета Tele2 проживают 98 процентов населения Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU