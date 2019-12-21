Жителю Новокузнецка запретили покидать город за подделку больничного листа

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-21T09:27:26+03:00

Поддельный документ он нашел в интернете и распечатал на принтере

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В Новокузнецке определили наказание для 23-летнего местного жителя, который подделал больничный лист. На ближайшие месяцы он сильно ограничен в передвижениях.

Предприимчивый горожанин после распития спиртного решил не ходить на работу, а чтобы не получить наказание за прогул, решил предоставить в отдел кадров «липовый» больничный. Бланк он нашел в интернете, связался с продавцом и купил у него документ за три тысячи рублей. После чего распечатал на цветном принтере, сам вписал нужные данные и отнес по месту работы на завод.

Однако в отделе кадров быстро разобрались, что документ поддельный и обратились к правоохранителям. Против мужчины было возбуждено уголовное дело.

После рассмотрения всех материалов Кузнецкий районный суд Новокузнецка назначил мужчине 8 месяцев ограничения свободы. Это значит, что в этот период ему нельзя выходить из дома с 22.00 до 05.00 с учетом рабочего графика, покидать город, посещать массовые мероприятия, менять место жительства, а также место работы без соответствующего разрешения надзорных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU