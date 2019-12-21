2019-12-21T09:27:26+03:00
Общество

Жителю Новокузнецка запретили покидать город за подделку больничного листа

Поддельный документ он нашел в интернете и распечатал на принтере
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Жителю Новокузнецка запретили покидать город за подделку больничного листаЖителю Новокузнецка запретили покидать город за подделку больничного листаФото: Иван ПРОХОРОВ
Изменить размер текста:

В Новокузнецке определили наказание для 23-летнего местного жителя, который подделал больничный лист. На ближайшие месяцы он сильно ограничен в передвижениях.

Предприимчивый горожанин после распития спиртного решил не ходить на работу, а чтобы не получить наказание за прогул, решил предоставить в отдел кадров «липовый» больничный. Бланк он нашел в интернете, связался с продавцом и купил у него документ за три тысячи рублей. После чего распечатал на цветном принтере, сам вписал нужные данные и отнес по месту работы на завод.

Однако в отделе кадров быстро разобрались, что документ поддельный и обратились к правоохранителям. Против мужчины было возбуждено уголовное дело.

После рассмотрения всех материалов Кузнецкий районный суд Новокузнецка назначил мужчине 8 месяцев ограничения свободы. Это значит, что в этот период ему нельзя выходить из дома с 22.00 до 05.00 с учетом рабочего графика, покидать город, посещать массовые мероприятия, менять место жительства, а также место работы без соответствующего разрешения надзорных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кемеровчанка получила 300 тысяч рублей на создание фильма о Великой Отечественной войне
Лично принимает решения и несет ответственность: политолог прокомментировал скандал с вручением награды Анне Цивилевой
В аварии под Новокузнецком погибла фельдшер скорой помощи
Жителю Новокузнецка запретили покидать город за подделку больничного листа
В отдаленных поселках Кузбасса появился скоростной мобильный интернет
В Кузбассе детям незаконно продавали петарды
Студенты кемеровского вуза создали международный добровольческий отряд
В Кузбассе налетчик в маске напал на продавца с топором
В Кузбассе мужчина ушел из больницы и пропал
Восстановить работу котельной тубдиспансера в Новокузнецке обещают в течение вечера
Появилось видео сгоревшего на кузбасской трассе бензовоза
Кузбасские депутаты установили размер штрафов за парковку на газоне
Россельхозбанк помогает восстановить сибирскую тайгу
В Кузбассе введен особый противопожарный режим
На федеральной трассе в Кузбассе загорелся бензовоз
Водителей Кузбасса предупредили об опасности