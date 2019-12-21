В аварии под Новокузнецком погибла фельдшер скорой помощи

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-21T10:41:06+03:00

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В пятницу, 20 декабря, в Новокузнецком районе столкнулись машина скорой помощи, которая ехала с вызова, и ГАЗель. В результате аварии погибла 68-летняя женщина-фельдшер.

Как уточнили в ГУ МВД по Кемеровской области, ДТП произошло на 205 километра автодороги Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк. Предварительно, 38-летний водитель машины скорой помощи не справился с управлением и врезался в ГАЗель.

Женщина погибла на месте. Оба водителя доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU