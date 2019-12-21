2019-12-21T11:23:29+03:00
Общество

Лично принимает решения и несет ответственность: политолог прокомментировал скандал с вручением награды Анне Цивилевой

Это произошло на подведении итогов годовой деятельности Совета по вопросам попечительства в социальной сфере
Мария КОЛОСОВА
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Лично принимает решения и несет ответственность: политолог прокомментировал скандал с вручением награды Анне Цивилевой. Фото: Сергей Цивилев/ InstagramЛично принимает решения и несет ответственность: политолог прокомментировал скандал с вручением награды Анне Цивилевой. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram
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Доктор исторических наук, профессор Кемеровского государственного университета Александр Коновалов прокомментировал скандал с вручением награды «За служение Кузбассу» Анне Цивилевой. Новость вызвала большой общественный резонанс.

Политолог отмечает, что практика награждения губернатором членов семьи была и при прошлом руководителе региона. Соответствующий документ публиковался официально, однако само событие широко не обсуждалось.

-Цивилев использует совершенно иную тактику. Он решился обнародовать решение о награждении, вручив медаль «За служение Кузбассу» председателю совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. Да, глава этой институции его жена, да, она успешная бизнес-леди. Означает ли это, что областные награды ей не положены? Нет, не означает. Были озвучены конкретные результаты работы, к тому же, помимо Цивилевой, награждены и другие члены совета, - отмечает политолог.

Также он уверен, что награждение Анны Цивилевой не стоит рассматривать как продолжение традиций прошлых лет. Напротив, своим действием губернатор показал, что внимательно относится к проблемам социальной сферы и стремится по достоинству оценить роль новой общественной структуры.

-Взяв на себя смелость публичного вручения награды своей жене, губернатор Цивилев испытал мощный удар критики со стороны сетевых активистов. Но при этом дал всем понять, что он лично принимает решения и несет за них ответственность даже в тех случаях, когда предпринятые шаги могут нанести ущерб его политической репутации, - считает Александр Коновалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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