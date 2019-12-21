СЕГОДНЯ 12:13 2019-12-21T12:13:43+03:00

Кемеровчанка получила 300 тысяч рублей на создание фильма о Великой Отечественной войне. Фото: Отряд "Память поколений"/ vk.com

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В Москве на Всероссийском патриотическом форуме были подведены итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов. Среди победителей – проект «Слово сильнее времени» бойца студенческого поисково-добровольческого отряда «Память поколений» Ксении Штейзель. Он получил поддержку в 300 тысяч рублей.

На эти средства студенты создадут видеофильм, сюжет которого представляет рассказ об освобождении партизанской бригадой «Неуловимые» детского дома, оккупированного гитлеровцами на территории Республики Беларусь в годы войны.

По сюжету, герои читают книгу «Домик в лесу», написанную командиром партизанской бригады «Неуловимые» Михаилом Прудниковым, который освобождал дом. Сначала слова писателя зазвучат из уст детей, затем некоторые главы прочтут студенты, после – старшее поколение, а завершит фильм Зинаида Шевчик, которая была в годы войны в числе воспитанников этого детского дома.

Студенты уже в скором времени приступят к съемкам, и фильм будет выложен в сети, показан на экранах школьных и университетских кабинетов, чтобы каждый мог из уст живых людей услышать страшные слова и вспомнить горькие события прошлого.

ИСТОЧНИК KP.RU