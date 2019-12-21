СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-21T12:53:26+03:00

Неожиданно: в воскресенье в Кузбассе потеплеет до +2 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В воскресенье, 22 декабря, по области ожидается до +2 градусов тепла. Такой прогноз дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ночь на воскресенье по Кузбассу температура установится в отметках -2…-7 градусов, местами до -10…-15. Днем потеплеет до -3…+2 градусов, местами будет отмечаться -4…-9 градусов. Пройдет небольшой местами умеренный, а иногда и мокрый снег. В отдельных районах ожидаются метели и поземки, на дорогах гололедица.

В Кемерове ночью будет -2…-7 градусов, днем столбики термометра покажут -2…0 градусов. Будет облачно, также пройдет снег, а водителям нужно готовиться к гололедице.

ИСТОЧНИК KP.RU