2019-12-21T14:24:04+03:00
Общество

МЧС Кузбасса проведет 600 противопожарных проверок перед Новым годом

На особом контроле – социальные объекты
Ирина АВТУШКО
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МЧС Кузбасса проведет 600 противопожарных проверок перед Новым годом. Фото: ГУ МЧС по Кемеровской областиМЧС Кузбасса проведет 600 противопожарных проверок перед Новым годом. Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области
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Сотрудники МЧС Кузбасса проверяют объекты, которые будут задействованы при проведении новогодних мероприятий с массовым участием людей, в том числе, детей. На особом контроле инспекторов госпожнадзора – социальные объекты.

Всего будет проверено противопожарное состояние свыше 600 объектов. Половина из них уже обследована, а найденные недостатки устранены.

-Мы обращаем внимание на соответствие требованиям установки электрогирлянд и иллюминации, на состояние путей эвакуации в помещениях, эвакуационных и аварийных выходов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, а также работоспособность автоматических систем противопожарной защиты, - рассказала старший государственный инспектор по пожарному надзору Лариса Здесенкова.

Помимо непосредственно проверок инспекторы проводят беседы с должностными лицами, которые отвечают за проведение праздников с массовым участием детей. Уже прошло около 300 практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара, а также более 400 профилактических бесед и инструктажей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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